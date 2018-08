Duitse gebruikte zakenauto’s

Occasionselectie

Audi A4 (2015-heden)

De aangename binnenruimte en prachtige afwerking zullen iedereen kunnen bekoren. De eenvoudigste 1.4-liter benzineversie (150 pk) is sterk genoeg voor normaal gebruik. De motor loopt mooi, stil en soepel. De zesbak schakelt voortreffelijk. Ondanks voorwielaandrijving stuurt de sedan zeer nauwkeurig. Bij het VAG-occasioncentrum in Barneveld stuiten we voor € 29.150 op een zilvergrijze 1.4 TFSI Pro Line (2016, 39.000 km).

BMW 3-serie (2012-heden)

Deze onvervalste BMW scoort als vanouds met zijn verfijnde rijeigenschappen: een prachtige combinatie van comfort en dynamiek. Puristen kunnen hun hart ophalen aan een grootschalig aanbod van fijne vierpitters. De achttraps automaat is een sterke aanbeveling. Via gaspedaal.nl vinden we bij de merkdealer een blauwe 318i Executive Sportline Automaat (2017, 40.000 km) voor € 29.995, inclusief twee jaar garantie.

Mercedes C-Klasse (2014-heden)

De ingetogen luxe, de rust die van de auto uitgaat, het bedieningsgemak in combinatie met rijke uitrusting: typisch Mercedes. Dit zijn auto’s om heel intensief te gebruiken, honderdduizenden kilometers lang. Kies er eentje met automaat. Met een C180 reden we 1 op 15. Bij de dealer in Tilburg staat een prachtige zilvergrijze (2015, 41.500 km) C200 Exclusive automaat voor € 29.945.

Oordeel van de wegenwacht

Audi A4

Bij een Audi van deze generatie met een S-tronic automaat kan de communicatie tussen motor en transmissie wegvallen. De auto gaat dan in een noodloop-modus waarmee het vaak wel lukt een veilige plek te bereiken. De Wegenwacht zal proberen de hele boel te resetten, maar dat werkt niet altijd. In dat geval moet de zakenauto op transport.

BMW 3-serie

Een kapotte elektrisch bediende waterpomp kan tot een oververhitte motor leiden. Als de vacuümpomp van de rembekrachtiging het begeeft, valt geleidelijk de remdruk weg. Niet doorrijden! Een overmatig slijtende distributieketting veroorzaakt gruis dat de oliedrukregelaar kan verstoppen. Helaas zijn dit geen klusjes om langs de weg op te lossen.

Mercedes C-Klasse

De waterpomp van de benzineversies wordt elektronisch bediend. Als dat niet werkt, kan de motor heet lopen, met alle gevolgen van dien. De sensor van de nokkenasverstelling gaat weleens stuk waardoor de motor onregelmatig loopt of zelfs afslaat. De Wegenwacht kent een noodgreep, maar er moet wel een nieuwe sensor in.

Ons advies

Puur naar dit trio gekeken, is de BMW de beste deal: het is voor dit geld de jongste auto. Als je (heel) veel gaat rijden, ben je beter af met de Mercedes.