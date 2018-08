OPROEP: Was u ook in de ban van Medisch Centrum West?

Was u eind jaren tachtig ook in de ban van Medisch Centrum West? Die serie waarin dokters en verplegenden vooral met elkáár bezig waren en wat minder met de patiënt…. De knappe dokter Jan (Marc Klein Essink) hield heel wat vrouwelijke televisiekijkers in zijn ban, maar zat zelf vooral achter zuster Ingrid (Annemieke Verdoorn) aan. De rol van ultieme slechterik was weggelegd voor Rob Verhulst als dokter Eric Koning.