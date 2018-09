Zo geniet je langer van je hoofdkussen

1. Tijdens zo’n lange, hete zomer is het een goed idee om uw hoofdkussen te wassen. Uw transpiratievocht is namelijk een voedingsbron voor bacteriën en huisstofmijt. Wist u dat een derde van het gewicht van het kussen kan bestaan uit dode huidcellen, beestjes en mijten?

2. U kunt uw kussen beschermen met een (molton) beschermhoes. Deze hoezen zijn verkrijgbaar bij onder meer Ikea en Hema.

3. Vrijwel alle hoofdkussens zijn wasbaar, maar controleer voor de zekerheid altijd even het waslabel.

4. Gele transpiratiekringen hoeven geen reden te zijn om een kussen weg te gooien. U kunt deze aanpakken door het kussen een uur te weken in een mengsel van water met een kopje waterstofperoxide en een halve kop azijn. Peroxide bleekt, azijn pakt diepliggende vlekken aan. Was het kussen op een normaal programma en droog het in de wasdroger of liggend op een wasrek. Hang een kussen niet aan de waslijn; de vulling zakt dan naar beneden en kan niet goed drogen.

5. Na vijf jaar is het tijd om uw hoofdkussen te vervangen.

