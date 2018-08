Gadget-tester: TomTom Go Basic

We mogen er eigenlijk best wel een beetje trots op zijn: TomTom. Al jarenlang een begrip en een uitermate handig hulpmiddel. Waar zouden we zijn zonder ’onze’ TomTom? Juist, hoogstwaarschijnlijk regelmatig op de verkeerde plek!

Als klein jongetje vertrouwde ons gezin blind op mijn vader. Die kende de weg in en rond Amsterdam op zijn duimpje. En voor verder weg gebruikte hij gewoon de kaart. Voor nog verder weg was er het jaarlijkse ’ANWB-ritueel’. De autovakanties naar Italië, Spanje of het het toenmalige Joegoslavië werden vooraf gegaan met een bezoek aan het Museumplein waar een groot kantoor van de ANWB was gevestigd.

Daar kocht mijn vader de meest recente kaart, waarop een medewerker van de ANWB keurig met een rode stift de route had aangegeven naar onze vakantiebestemming.

Het grote ANWB-kantoor is weg, de mensen ook. Nu doet TomTom al het werk. De Nederlandse fabrikant van navigatiesystemen is Europa’s grootste en wereldwijd een van de marktleiders op het gebied van navigatietoepassingen.

"De huidige zuignap is fantastich. Draai en vast. Muurvast!"

Sinds begin jaren negentig ben ik op en af een fervent gebruiker van TomTom. Afhankelijk van welk type auto ik reed. Meestal was het meegeleverde systeem een deceptie en plakte ik de TomTom (met veel gepruts) tegen mijn voorruit. In mijn ruim een jaar oude Mazda is dat niet anders. Het gepruts is inmiddels voorbij. De huidige zuignap is fantastisch. Draai en vast. Muurvast.

De Go Basic vormt een uitstekende twee-eenheid met de MyDrive software op mijn telefoon. Alle belangrijke (route)informatie komt via de telefoon binnen op de TomTom en het plannen van een route is een eitje. In de MyDrive-app zoek je met slimme software naar je bestemming waarna de route met een simpele schermaanraking naar je TomTom gaat.

TomTom noemt de Basic een ’connected navigatiesysteem’ dat je niet alleen van A naar B brengt terwijl je drukte omzeilt, maar dat ook nieuwe opties aanbiedt, zoals krachtigere hardware, updates via wifi, smartphone-notificaties en verbinding met je persoonlijke digitale assistent. Ook inbegrepen zijn de kaart- en verkeersupdates en dat is handig met het continue veranderende wegenstelsel.

Mijn vader? Die is inmiddels 84 en rijdt nog steeds auto. Op zijn geheugen, want op die leeftijd is een combinatie van smartphone en aanraakscherm iets te veel gevraagd. Dan ben ik er nu om hem de weg te wijzen, want gelukkig blijft het helpen van ouderen wel mensenwerk.

TOMTOM GO BASIC (PRIJS: 159 euro) Oordeel: 4,5 ster

Plus:

Snel. Zowel met opstarten alsbij het geven van opdrachten.

Goede koppeling met telefoon.

Uitstekende zuignap.

Min:

Scherm bij direct licht moeilijker leesbaar.