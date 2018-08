Vertraging voor terugkerende vakantieganger

In Frankrijk is sprake van een tweede zwarte zaterdag. Vooral op de A6 en aansluitend de A7 tussen Lyon en Orange moet verkeer rekening houden met lange files. Wie langs Parijs rijdt krijgt te maken met de afsluiting van de A86 aan de noordoostkant van de ring rond de Franse hoofdstad. De weg is in beide richtingen dicht tussen de aansluitingen met de A1 (Le Bourget) en A3 (Bondy).

Italië heeft eveneens een druk weekend voor de boeg. Dat zal niet alleen te merken zijn op de uitvalswegen van Turijn, Milaan en Florence, maar ook op de snelwegen naar de Adriatische kust en de Bloemenrivièra.

Terugkerende vakantiegangers uit de Scandinavische landen veroorzaken naar verwachting files op de Noord-Duitse wegen. Dat geldt voor onder meer de A1 bij Bremen en de A7 naar de Deense grens. In het zuiden loopt het vast op de A8 tussen Salzburg en München en de A3 tussen Frankfurt en Neurenberg. Verder doen zich vertragingen voor bij Alpentunnels in Oostenrijk en Zwitserland.

In eigen land kunnen bezoekers van het evenement Dance Valley in Spaarnwoude voor extra drukte zorgen op de A9 bij Velsen.