Veel vallende sterren te zien (als het weer meerwerkt)

De vallende sterren horen bij de Perseïdenzwerm. Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Als het weer en de wolken meewerken, zijn er in de nacht van zondag op maandag veel vallende sterren te zien. Maandagochtend vroeg is het hoogtepunt. Tussen 3.00 en 4.00 uur is er gemiddeld één meteoor per minuut te zien. De maan is er niet om het schouwspel te verstoren.