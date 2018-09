’Tien maanden werken, twee maanden vakantie’

Netto inkomsten per maand: 2000 euro

Vaste lasten: 600 euro

Sparen: 600 euro

Budget

„Na verschillende studies ben ik gaan reizen. Toen ik terugkwam, kon ik vanwege de krapte op de arbeidsmarkt geen baan vinden. Uiteindelijk lukte het, maar het was saai en slecht betaald. Daarom ben ik werkvakanties voor ondernemers in binnen- en buitenland gaan organiseren en vlogcursussen aan ondernemers gaan geven. Ik begon met niks, dus voor wat extra inkomen werk ik daarnaast als freelance host op boten.

Ik verdien nu iets beter dan toen ik in loondienst was en ik heb veel meer vrijheid. Ik werk tien maanden per jaar en de overige twee houd ik vakantie. Ik leef niet heel luxe. Ik koop bijna geen kleding en heb een kleine auto. Het liefst zou ik elektrisch rijden.”

Financiële misser

„Ik kan ook best makkelijk geld uitgeven, vooral aan vakanties en buiten de deur eten. Als ik dat laatste veel heb gedaan, denk ik soms: nu maar even thuis een bammetje achter de computer. Ik merk dat ik sneller geneigd ben om gezellige dingen te doen als het goed loopt met mijn bedrijf. Dan wil ik dat vieren. Maar aan het einde van de maand zie ik dan aan mijn bankrekening dat ik iets te enthousiast was.”

Duurste aankoop

„Een echte Italiaanse machine met alles erop en eraan: 2200 euro. Ik hou van goede koffie. Ik deed een baristacursus en toen bleek je met dit apparaat de beste espresso te kunnen maken. Ik wilde geen cups meer, dat levert alleen maar troep op. De prut van gemalen koffie kan tenminste op de composthoop.

Ik vond het helemaal geen lastige beslissing om er zoveel geld aan uit te geven, want ik zet er ook koffie voor mijn klanten mee. Zelfs tijdens events die ik in het buitenland organiseer, neem ik ’m mee. Behalve naar Italië, daar is de koffie goed genoeg.”

Ik droom van...

„Het stadsleven is geweldig, maar ook hectisch. Ik organiseer regelmatig werkvakanties in Limburg en ervaar daar veel rust. Ik zou graag een villa in de natuur kopen. Deels om zelf te verblijven, maar ik wil er ook evenementen organiseren en het verhuren. Ik spaar er hard voor.”

