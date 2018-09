’Alle vrijheid op woonboot’

„De liefde voor het water zat er altijd in. Aan wonen op het water had ik helemaal niet gedacht, maar mijn eengezinswoning was te groot voor mij alleen, dus die wilde ik verkopen. Ik had mijn oog op een ’tiny house’ laten vallen. Duurzamer leven, meer in de natuur, meer rust. Maar in Nederland een plek voor een tiny house vinden blijkt nog lastig te zijn.

Toen ik langs een woonschip bij de sluis fietste, wist ik het ineens: ik kan op een boot gaan wonen! Ik heb gekeken of ik dat schip dat daar met pech lag, kon kopen. Het bleek net iets te klein te zijn. Dus ging ik zoeken. Ik kreeg de tip om eens in Harlingen te gaan kijken bij deze stalen motortjalk, maar in eerste instantie vond ik dat te ver. Ik heb een fulltime baan en had in de tussentijd al zoveel boten gezien. Toch ging ik, samen met een zeilmaatje van me. Hij zei tegen me: ’Dit is d’r, hè?!’ Hij zag het aan mijn gezicht.

"Hij zág aan me dat ik mijn schip had gevonden"

Deze boot heeft alles wat ik wilde: alle ruimte, gelijkvloers, netjes ingedeeld... Van binnen was het was alleen erg donkerbruin, daar heb ik veel wit in aangebracht. De tjalk was prima onderhouden, maar je bent natuurlijk altijd bezig met klussen. Dat kan ik gelukkig goed. Ik heb nu een ’tuin’ van honderden vierkante meters waarvan ik alleen maar hoef te genieten. De wisseling van de seizoenen is fantastisch; het is hier geen week hetzelfde. Ik ben nu zoveel dichter bij de natuur en daardoor ook bij mezelf. Ik zeil regelmatig, roei een paar keer per week en vind het ook heerlijk om een beetje op het dek te rommelen.

Ik voel me helemaal happy op het water. Dat zit in de genen, denk ik. Mijn Friese grootvader is op een schip geboren. Naar Douwe, mijn pake, heb ik dit schip vernoemd. Ik heb een vaste ligplek maar als ik stop met werken, wil ik graag meer van Nederland ontdekken. Misschien ga ik wel een jaartje in Maastricht liggen, in de buurt van mijn zus. Die vrijheid is een lekker idee.”

Eigenaar

Milly Fokkema (64), projectondersteuner

Bootmerk en -type

Stalen motortjalk

Werf (gebouwd bij)

Dordrecht, 1920

Motor Valmet

103pk

Geschatte waarde

80.000 euro

Mooiste reis

„Van Harlingen naar IJsselstein.”

Toekomstplannen

„Jaarlijks verplaatsen.”

