Recept van de dag: hete mosselen

Wat hebben we nodig?

• 2 kg mosselen

• stengel citroengras

• grote rode puntpaprika

• 2 kleine hete pepertjes

• koffielepel madrascurry

• 2 uien

• lenteuitjes

• wat djintan, ketoembar, laos

• kokosroom

• koriander

• enkele teentjes knoflook

• olie of boter

Bereiding:

Snij alle groenten fijn en bak de in de lengte in doorgesneden stengel citroengras aan in de boter of olie. Voeg de ui, de puntpaprika en de knoflook toe en laat even smoren. Voeg dan de gedroogde kruiden toe en laat nog even sudderen en dan gaan de mosselen en de kokosroom erbij.

Even wat door elkaar husselen en dan als de mosselen open zijn ze bestrooien met het groen van de lente-ui en de koriander. Nog even doorscheppen en het vocht in de pan met brood is zalig.”

Klinkt heerlijk, nooit eerder mosselen met ketoembar en laos gemaakt. Nu ben ik echt heel benieuwd!