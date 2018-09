4 hoogtepunten op Mauritius die je gezien moet hebben

Varen over het azuurblauwe water rond Mauritius, met in de verte de Lion Mountain. Ⓒ MTPA mauritius, Joseph Manglaviti

Oogverblindend natuurschoon, een smeltkroes van culturen én huwelijkslocatie bij uitstek. Mauritius is dan wel een bescheiden eiland in de Indische Oceaan, maar je viert er een wereldse vakantie. Zorg in ieder geval dat je deze hoogtepunten niet mist.