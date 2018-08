Dorp in ban van alpaca-huwelijk: ’Het wordt druk’

Liefde op het eerste gezicht.. Ⓒ Kampeerboerderij Straat-hof

Leimuiden - Een bijzonder huwelijk in Leimuiden, waarvan nu al bekend is dat het hele dorp er morgen voor uit gaat lopen. Maar in het huwelijksbootje niet de lokale volkszanger of burgemeester, maar twee wereldberoemde dieren, binnen Leimuiden dan. Alpaca’s Lodewijk de Bruin en Josephine de Wit worden in de echt verbonden: door middel van een heuse ’Babs’ (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand).