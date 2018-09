Olivijn beschikt over een prachtterras in het historische hart van Haarlem. Ⓒ foto anko STOFFELS

We mogen weer naar Haarlem, dus zijn we blij. We hebben er kort in de omgeving gewoond. Te kort, volgens tafelgenote. Maar ach, als je wordt aangeboden naar Parijs te verhuizen, zeg je natuurlijk geen nee.