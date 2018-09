De vakantie in Zuid-Frankrijk zit erop, maar daarmee is er nog geen einde gekomen aan het onthaasten. In plaats van de autosnelweg Route du Soleil richting noorden, kiezen we voor de aloude Route Nationale. In sukkeldraf rijden we dwars door de Loire. Voor cultuurminnende toeristen een hoogtepunt, maar ook wijngekken kunnen er terecht.