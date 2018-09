Wow-factor 10

De jongste telg, de 42 Pilot Saloon, zag het levenslicht tijdens Boot Düsseldorf en oogstte veel bewondering. Begrijpelijk, want de lijnen van dit dertien meter lange jacht zijn ronduit fraai. De werf had zich onder meer ten doel gesteld om veel stahoogte te creëren zonder het ontwerp een lomp karakter te geven.

Bovendien was het een voorwaarde dat de stuurstand tijdens een overstagmanoeuvre niet hoeft te worden verlaten.

En profil oogt deze Wauquiez modern, snel en onderscheidend dankzij de aflopende salondaklijn, waar de vaste buiskap nu eens geen afbreuk aan doet. De werf monteert goed geproportioneerde Andersen-lieren en waar je ook kijkt, overal past Wauquiez de beste materialen toe. Daarnaast kenmerkt de 42 Pilot Saloon zich door tal van handige details: grote koel/vriescapaciteit, zeer veel bergruimte en vooral comfortverhogende zaken, waaronder de standaard ’dimbare’ salonruiten.

Wauquiez levert de Pilot Saloon 42 in twee versies: een met de eigenaarshut voorin plus twee gastenhutten én eentje waarbij de riante eigenaarshut zich in het achterschip bevindt en de gasten met luxe toilet/douche-combinatie in het voorschip verblijven.

Bekijk ook: Degelijke Noorse boot ondergaat test

Standaard rust Wauquiez de 42 Pilot Saloon uit met een 54 pk Yanmar diesel. Een 80 pk-versie en elektrische aandrijving zijn optioneel. Onder zeil gedraagt dit jacht zich voorbeeldig, waarbij de elektrische lieren het zware werk doen. Dit degelijk gebouwde jacht nodigt uit tot lange reizen naar verre oorden maken, zonder concessies aan comfort.

Cijfer: 8,2

Constructie ✭✭✭✭

Comfort & Ruimte ✭✭✭✭✭

Afwerking ✭✭✭✭

Ergonomie ✭✭✭✭

Vaareigenschappen ✭✭✭✭

Prijs/Kwaliteit ✭✭✭

Lengte 12,99 m.

Breedte 4,34 m.

Diepgang 1,65/2,15 m.

Waterverplaatsing 11.300 kg

Prijs va. € 496.100

Meer info: wauquiez.com