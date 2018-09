Sambal bij?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Verbeeld foto en film

Ik at pas bij de Chinees. En bedacht dat ik me de laatste keer niet kon herinneren. Niet dat ik mijn neus ophaal voor de Chinees, integendeel. Waar ik woon, struikelen we over de Vietnamezen, Japanners en allerlei randstedelijke hipheid als Hawaïaanse poké bowl-tentjes, saladebars en avocado-restaurants. Maar een Lange Muur of Happy Garden is er simpelweg niet meer te vinden.