Help, mijn hond jaagt te graag

Dierenarts Piet Hellemans behandelt elke week een vraag of probleem van een lezer. Deze week: „Onze hond Paco van 1,5 is een kruising cockerspaniel/Engelse setter. Als we hem los laten lopen, dan komt hij met zijn jachtinstinct niet terug. Ook in de uitlaatkooi rent hij bij voetgangers/fietsers hard mee.”