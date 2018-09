Recept: een ceviche van mosselen

Ingrediënten voor vier personen:

4 rode uien in ringen

4 schijfjes venkel

4 blaadjes zeevenkel

20 edamame-bonen

sap van 1 limoen

olijfolie

Voor de mosselen

200g mosselen

1 teen knoflook

½ witte ui

1 stengel selderij

Voor de bouillon

1 bergamot

1 blaadje kafir

2 stengel citroengras

1 teen knoflook

Bereidingswijze:

Zet een pan op hoog vuur. Voeg de mosselen, de ui en de knoflook toe en een scheutje water. Dek af en gaar vijf minuten. Giet het geheel af door een zeef en vang de mosseljus op.

Leg de mosselen in koud water met een paar blokjes ijs. Haal vervolgens het vruchtvlees uit de schelp en leg ze in een bakje koud in de koelkast.

Doe de bouillon terug in de pan en voeg de aangegeven ingrediënten in fijn gesneden stukjes toe. Laat deze voor ongeveer twintig minuten op een zachte vuurtje infusen. (Smaak afgeven)

Vervolgens zeven en laten afkoelen in de koelkast.

Verdeel het mosselvlees over vier kommetjes. Bedek met de koude bouillon.

Werk af met de venkel, bonen, ui en een paar druppels olijfolie. Voeg op het laatst een paar druppels limoensap toe.