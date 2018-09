Schoonmaak

Mijn vader was van een andere generatie. Hij zei altijd: „Je kunt pas van iets houden als je het hebt schoongemaakt.” Zijn auto liet hij rustig vuil worden, dat was alleen een hulpmiddel bij het werk dat probleemloos voor een ander kon worden ingeruild.

Maar hij poetste zijn boot alsof het zijn kind was. Dat was bijzonder, want net als ik had hij een hekel aan poetsen.

Een tijdje geleden had ik vanwege werk en verbouwingen mijn zeilboot een beetje verwaarloosd.

Toen het perfect zeilweer werd, sprong ik enthousiast de boot op en raakte bijna verstrikt in de spinnenwebben. De gangboorden waren groen, net als het houtwerk en de kuipbanken. Met emmer en spons begon ik te boenen.

Ineens voelde ik weer wat een fijne boot het is! Hoe goed de lijnen kloppen en hoe slim de boot is ingedeeld.

Ik moest denken aan de woorden van mijn vader.

Schoonmaken is een teken van liefde. De energie die je erin stopt, krijg je later dubbel en dwars terug.