Vreemd, waar zijn de dikke Duitsers?

Zijn de dikke Duitsers weg? Of zijn er zoveel dikke Nederlanders bijgekomen dat ik de bolle buren gewoon niet meer als zodanig zie. Alles onder wanstaltig is gewoon geworden en zelfs wanstaltig is opgeschoven. Haha, zoals je dat zelf in de spiegel ook doet, toch? Alleen kijken naar wat nog wel meevalt.

Kuchen

We hebben een kleine week op een Duits slot doorgebracht. Zingen en boetseren. Welhaast een meditatieve week waarin de buitenwereld echt niet leek te bestaan. Zelfs het eten was geheel verzorgd. Op zijn Duits. Ontbijt, koffiepauze, warme lunch en dan Kaffee mit Kuchen (cake). Dat mag ook Tee mit Kuchen zijn, maar het heet wel Kaffee mit Kuchen.

Nog Brotzeit in de avond. Iedere dag Kuchen. Maar na twee dagen merkte ik al, die Kuchen is vers. Gebakken met verse vruchten. Met rijpe oogst. Ja er zit wat suiker in, maar zeker niet overdreven. En het voelde niet dikmakend. Ook op de weegschaal was het niet dikmakend.

Gesnoept? Niets! Helemaal geen behoefte aan. Het wordt tijd voor een nieuw kookboek: Slank met Duitse Kuchen!

