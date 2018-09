Zo gaat je strijkijzer langer mee

1. U kunt kalkopbouw voorkomen door het strijkijzer per tien strijkbeurten even door te spoelen met kraanwater en na iedere strijkbeurt het waterreservoir te legen. Als het water in uw regio erg hard is, kunt u het mengen met gedestilleerd water.

2. Veel strijkijzers zijn voorzien van een antikalkstaafje dat kalk aantrekt. Zet dit staafje regelmatig in een glaasje met schoonmaakazijn of citroensap. In de handleiding staat hoe vaak u dit hoort te doen.

3. Werkt uw strijkijzer met antikalkcassettes, dan geeft het apparaat zelf aan wanneer u deze moet vervangen. Let bij de aanschaf van zo'n strijkijzer goed op de kosten van deze cassettes, want deze kunnen oplopen van een paar euro tot wel €25 per jaar.

4. Andere strijkijzers hebben een reinigingsknop. Als u deze knop indrukt kunt u de kalk zo uit de gaatjes van de strijkzool schudden. Strijk na het reinigen eerst een oude lap, er kunnen namelijk nog kalkdeeltjes loskomen.

5. De strijkzool kunt u schoonmaken met een speciale reinigingsstick, bijvoorbeeld van Rayen of HQ.

