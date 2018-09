Deze representatieve occasions koop je voor €3.000

Occasionselectie

Mazda 2 (2002-2007)

De 2 is een compacte ruimtewagen, een voertuigtype waarvan je tegenwoordig nauwelijks nog iets hoort. Het model oogt allesbehalve flitsend, maar is wel ruim en praktisch: de achterbank en de passagiersstoel kunnen worden neergeklapt. De Japanner rijdt heerlijk comfortabel, al vraagt de hoge zit gewenning. Bij een merkspecialist in Voorschoten staat een keurige lichtblauwe met een 1.4-liter benzinemotor (2003, 83.000 km) voor € 2.950.

Toyota Yaris (1999-2005)

Nu de eerste modelgeneratie op leeftijd komt, dalen de prijzen, maar blijft de kwaliteit onveranderd. Misschien moet je even wennen aan het eigenzinnige, digitale dashboard. De voorstoelen zijn minder smaakgevoelig; de korte zittingen beperken het rijcomfort een beetje. Bij een autobedrijf in Nieuw-Roden wordt een prachtige donkergroene Yaris met een 1.3-liter benzinemotor (2002, 80.000 km) te koop aangeboden voor € 2.950.

Volkswagen Polo (2001-2009)

Deze Polo-generatie is onverminderd populair. Het logische gevolg is dat ze relatief duur zijn. Op zoek naar een spreekwoordelijke krent in de pap nemen we onze toevlucht tot gaspedaal.nl, dat ons in de richting van Doetinchem wijst. Daar prijkt voor € 2.950 een hemelsblauwe driedeurs Polo in de showroom bij een bekende handelaar. De auto (2004, 131.000 km) is voorzien van een 1.4-liter benzinemotor.

Oordeel van de Wegenwacht

Mazda 2

De Mazda 2 is zeer betrouwbaar. Er zijn twee kleinigheden bekend, die wel eens voorkomen. Bij het massacontact van de accu trilt weleens een boutje los, waardoor de motor niet meer wil starten. Een krachtbron die slecht loopt, in combinatie met een brandend motorlampje, duidt op vuil in een multistekker. Beide gevallen lost de Wegenwacht ter plekke op.

Toyota Yaris

Je kunt het Toyota natuurlijk verwijten dat onderdelen voor deze Yaris kostbaar zijn in vergelijking tot veel concurrenten. Dat is echter het logische gevolg van het feit je ze nauwelijks nodig hebt! De eerste modelgeneratie loopt nu al krap twintig jaar mee en nog steeds zijn er bij de Wegenwacht geen typische, vaker voorkomende klachten bekend.

Volkswagen Polo

De individuele bobines van de benzinemotoren van deze Polo’s zijn berucht. Ze hebben er vier en die kunnen zomaar de geest geven. De motor gaat dan op drie cilinders lopen en daarmee moet je niet doorrijden. Mits eraan valt te komen, kan de Wegenwacht die bobine snel vervangen. Leg zo’n bobine dus ’op voorraad’ in de auto!

Ons advies

De verstandigste keuze is de Mazda. De Japanner oogt wellicht wat oubollig, maar biedt voor dit geld het meeste auto.

