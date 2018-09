Ⓒ Kees van de Nes

Al doen we nog zo ons best om het te onderdrukken, zo nu en dan zijn we in een relatie jaloers. Noem het kinderachtig, overdreven of een teken van zwakheid, jaloezie is een heel normale emotie. Het kan zelfs een zegen zijn voor je relatie. Mits je er op de juiste manier mee omgaat.