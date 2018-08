Vink je Schotse bucketlist af met dit lijstje

Maak een pitstop in Glasgow

Het bezoek aan Glasgow maakt de bucketlist al een stuk korter. Borrelen in wat typisch Schotse pubs, doedelzakken horen, griezelen van het nationale gerecht haggis, het dragen van een kilt en kennismaken met William Wallace (Braveheart), de man die de Schotse clans samenbracht en aanvoerde in de strijd tegen de Engelsen. Allemaal in de pocket!

Ga op visite bij het watermonster

Groener, ruimer, dorpjes en na een uurtje rijden parkeren we de auto aan de oever van een schitterend uitgestrekt meer, Loch Lomond. Omgeven door bossen en heuvels zover het oog reikt. Kleine strandjes waar je (met vergunning) mag kamperen. Een totaal andere wereld op slechts enkele uren van huis. Genietend van de stilte is meteen duidelijk dat de komende twee dagen veel te kort zijn om het gebied echt te leren kennen.

Dus vol goede moed op zoek naar een whiskydistilleerderij, oude kastelen, geesten en een watermonster. Heerlijke kronkelwegen door de schitterende natuur brengen ons bij nationaal park Ben Lawers met de hoogste berg (1.214m) van de zuidelijke Hooglanden. De ruige bergen en dalen zijn een paradijs voor wandelaars en fietsers waar je uren kunt dwalen zonder andere mensen tegen te komen.

Ⓒ Foto Visit Scotland

Thee en taart

Vanwege de beperkte tijd worden wij door het sympathieke echtpaar Ken en Catherine rondgereden zodat we kunnen genieten van de schoonheid van onder meer Glen Lyon (een van Schotlands mooiste dalen vernoemd naar de rivier Lyon) en de imposante Bridge of Balgie met de knusse Glenlyon Tearoom waar we van thee en taart genieten.

Bewonder de waterval

Ken en Catherine nemen ons mee naar hun eigen paradijsje Morenish Mews in Killin (bezoek de waterval!), een prachtig woonhuis met enkele cottages aan de rand van een meertje. Bij een stevig glas whisky en fantastisch uitzicht op de ondergaande zon boven meer en bergen legt Ken uit dat ’self catering accommodation’, een huisje huren en zelf de boodschappen doen, mateloos populair is in het gebied. Ruimte zat, dus iedereen die wat extra inkomen kan gebruiken, bouwt wat bij. Voor toeristen is dat grote aanbod uiteraard gunstig.

Ⓒ Foto Visit Scotland

Bonuspunten

De overnachting in de authentieke plaatselijke herberg Bridge of Lochay is een bonus. Zalig eten en een slaapkamer naast de rivier. Het ruisende water voert ons snel mee naar dromenland, waardoor het de volgende ochtend extra in de ogen wrijven is wanneer Gordon en zijn vrouw Leslie ons oppikken in een schitterende Triumph TR4A.

Ook zij hebben een self catering-cottage in Crieff, maar de bebaarde gentleman Gordon die zo uit een James Bond-film lijkt te komen, is verslingerd aan klassieke auto’s en verhuurt ze ook. De heerlijk grommende cabrio brengt ons bij The Scottish Crannog Centre aan het meer Loch Tay voor een boeiend lesje geschiedenis – vanuit een gerestaureerde paalwoning boven het meer – over de streek en de bewoners. Het programma is overvol, dus door naar de nabijgelegen haven voor een boottocht over het meer.

Stoere kerels hijsen ons in de zwemvesten en gordels die verplicht zijn op de snelle cruiser die het ijskoude water doorklieft als een warm mes door de boter. Rondom water, bergen, bossen en ruïnes. Adembenemend mooi.