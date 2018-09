Recept: fruittaart met bramen

Nodig:

1 doos bessen

1 doos bramen

1 doos frambozen

2 pakjes mon chou

250 ml slagroom

3 zakjes vanillesuiker

1 pak spritzen of andere zandkoekjes

30 gr boter

Bereiding:

Smelt de boter in een pannetje. Niet bruin laten worden. Doe hier de fijngestampte koekjes bij. Goed doorroeren en even warm houden. Doe de kruimels in een springvorm en druk op de bodem. Laat hard worden in de ijskast. Klop de slagroom stijf met drie zakjes vanille suiker. Roer hier de mon chou doorheen, tot een glad mengsel. Maak hier een laag van over de koekbodem, leg hier al het fruit op. Maakt eventueel als je heel veel fruit hebt gelei met 6 blaadjes gelatine, een halve liter druivensap of aardbeienlimonade. Laat gelei weken in koud water, sap of limonade verwarmen (hoeft niet te koken), haal de geleiblaadjes uit het water en roer in het sap. Giet dit voorzichtig over het fruit en laat een uurtje in de ijskast opstijven.