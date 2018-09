Filmrecensie: ’Juliet naked’ ✭✭✭✩

Deze filmdocent (Chris O’Dowd) uit kustplaatsje Sandcliff gaat helemaal op in zijn liefde voor de uitgerangeerde rocker Tucker Crowe (Ethan Hawke). Zijn adoratie gaat zo ver, dat zijn ingedutte relatie met museummedewerkster Annie (Rose Byrne) definitief op de klippen loopt. Als zij via de fansite van haar ex met Tucker bevriend raakt, is Duncan met stomheid geslagen.

Na Fever pitch (1997), High fidelity (2000) en About a boy (2002) is Juliet, naked alweer de vierde verfilming van een boek van de Engelse succesauteur Nick Hornby. En de bewerking die Jesse Peretz van de gelijknamige bestseller uit 2009 heeft gemaakt, is een plezierige. Met soms wat kluchtige, maar geestige scènes vinkt de regisseur veel bekende Hornby-thema’s af: muziek, fanadoratie, liefde en tweede kansen.

Daarbij profiteert de filmmaker van het komische talent van zijn mannelijke hoofdrolspelers. O’Dowd is hilarisch als fanboy met een compleet ingericht Tucker Crowe-altaar. En met zijn ringbaardje en bierbuikje overtuigt Hawke als de verlopen singersongwriter zelf. Samen met het innemende spel van Rose Byrne laten zij de kijker met een glimlach het filmtheater uitgaan.

Eric le Duc