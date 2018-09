Filmrecensie: ’The Equalizer 2’ ✭✭✭

Als chauffeur bij taxibedrijf Lyft probeert ex-commando Robert McCall (Washington) zijn bestaan in te vullen met rust, regelmaat en het lezen van zingevende literatuur als Marcel Prousts À la recherche du temps perdu. Maar als in Brussel zijn beste vriendin en CIA-agente Plummer (Melissa Leo) wordt geliquideerd, transformeert McCall weer in de stoïcijnse wraakengel die maar één doel heeft: genadeloze vergelding.

Talrijk zijn vervolgens de karikaturale slechteriken die er op McCalls weg naar genoegdoening aan moeten geloven. Snuivende bankyuppen, dealende straatgangsters, verraderlijk collega’s; allemaal leggen ze op even originele als bloederige wijze het loodje. Dat Fuqua’s gelikte strafexercitie toch bevredigt, is vooral te danken aan Denzel Washington. Met zijn charisma en klasse zet de Oscarwinnaar een biologerende moordmachine neer die met de innerlijke rust van een boeddhistische monnik aan het doden slaat. Zo schaart Washington zijn Robert McCall probleemloos in het rijtje beruchte wraakengelen als Dirty Harry, Rambo en John McClane.

Eric le Duc