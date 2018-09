Filmrecensie: ’De film van Dylan Haegens’ ✭✭✭✭

Dylan Haegens in de bediening in een tostizaak.

Met ruim 1,3 miljoen abonnees en zo’n 20 miljoen views per maand staat Dylan Haegens in de top tien van best bekeken Nederlandse YouTubers. Hij trekt vooral jonge kijkers met zijn komische sketches, die hij maakt samen met zijn vriendin Marit Brugman en zijn vrienden Teun Peters en Rick Vermeulen. Zij spelen daarin uitvergrote versies van zichzelf en doen dat óók in de speelfilm. Een slimme zet.