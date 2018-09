Filmrecensie: ’Crazy rich Asians’ ✭✭

De New Yorkse economieprofessor Rachel Chu reist met haar vriendje Nick Young mee naar zijn geboorteland Singapore om daar een bruiloft bij te wonen. Eenmaal aangekomen ontdekt zij dat haar geliefde en zijn familie meer geld hebben dan de koningin van Engeland. Maar erger: al gauw blijkt ook dat Nicks moeder en oma haar te arm en eenvoudig vinden om tot de obsceen rijke familie te mogen toetreden.

Wat volgt is een effectief, maar oersaai en voorspelbaar liefdesdrama dat bevolkt wordt door nare karikaturen. De veeleisende schoonmoeder, de valse tante, de vreemdgaande zwager, de gestoorde playboyneef, de gekke familiehomo: allemaal zijn ze present in dit clichérijke verhaal over Aziatische familiewaarden versus Westerse vrijgevochtenheid. De enige komische noot komt op naam van Rachels rebelse nichtje Peik-Lin die zich vergaapt aan alle rijke stinkerds en hun gepoch met blingbling. Toch is zij de eerste die doorheeft: echte liefde is niet met geld te koop.

Eric le Duc