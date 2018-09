Filmrecensie: ’Louis en de aliens’ ✭✭✭

De intergalactische vriendschap tussen Louis en de ruimtewezens is niet echt hartverwarmend.

Elf jaar is hij geworden, maar een feestelijke dag lijkt er voor Louis niet in te zitten. Z’n verslonsde vader is zo druk met zoeken naar buitenaards leven dat de knul zijn eigen taart moet bakken en die vervolgens ook nog eens in de mond van een gulzige pestkop ziet verdwijnen. De verdwaalde buitenaardse toeristen die in z’n achtertuin landen, komen als een geschenk uit de hemel.