Recept van de dag: salade van Maggie

Nodig voor vier personen:

•1 krop Romana sla

•1/3 komkommer

•3 flinke tros tomaten

•4 stengels bleekselderij

•twee flinke lente uitjes

•eetlepel zilveruitjes

•eetlepel kappertjes

•4 eieren

•10 reepjes gerookt ontbijtspek, dungesneden.

Voor de dressing:

•4 dl olijfolie

•2 dl witte wijnazijn (balsamico mag ook)

•1 grote dessert lepel mosterd

•2 dessertlepels vloeibare honing

•1 theelepel peper

•1 theelepel zout

•4 flinke tenen knoflook, fijngesneden

•1 theelepel gedroogde Italiaanse kruiden

•evt. wat verse basilicum en peterselie

Bereiding:

De ontbijtspekreepjes op laag vuur zachtjes uitbakken tot ze krokant zijn, wegzetten. Eieren 7 minuten koken, wegzetten.

Tomaten, bleekselderij, lente uitjes en komkommer in kleine stukjes snijden, met peper en zout in kom doen. Fijngesneden sla, zilveruitjes en kappertjes toevoegen. Hardgekookte eieren in plakjes snijden, peper en zout erover en door de salade husselen. Vlak voor het opdienen dressing in jampot goed schudden, paar eetlepels over de salade gieten en de verkruimelde spekreepjes toevoegen.”

Dank!