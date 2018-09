Alfaman JayJay Boske: ’Te veel softies in tv-wereld’

Volgens JayJay zijn er te veel softies in de mannenwereld. „Kijk naar het voetballen. Ik ben een liefhebber hoor, maar daar is toch alles fout aan? Wat is dat voor wereld waarin we ons liever laten vallen dan hard door te werken, of langs de kant blijven schreeuwen om dingen waar we toch geen invloed op hebben en de scheidsrechter uitschelden die een weloverwogen beslissing neemt en daar gratis staat te fluiten?”

De 32-jarige presentator: „Noem mij eens drie echte mannen-mannen in de televisiewereld. De mannen van Voetbal Inside? Nee joh! Ze hebben veel humor, maar als je zo roddelt over anderen die er niet bij zijn en pretendeert alsof kijkcijfers en geld je niks doen... niet echt mannelijk. Op zijn manier is Arie Boomsma het wel. En Henry Schut is qua uiterlijk misschien niet het alfamannetje, maar hij heeft wel zijn prioriteiten recht. De enige in de tv-wereld bij wie ik echt voel ’daar komt een alfaman aan’ is John de Mol.”

