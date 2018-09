Nederlander legt zonder geld op zak 70.000 kilometer af

Wiebe had met zijn avontuurlijke roadtrip één doel: de mythe wegnemen dat elektrische voertuigen niet dezelfde prestaties kunnen leveren als hun door brandstof aangedreven soortgenoten.

De Nederlander had 827 dagen nodig om de Australische kust te bereiken na een opwindende reis door Europa, het Midden-Oosten, India en Zuidoost-Azië. “Darwin bereiken voelde al als een flinke prestatie. Nu ik Perth heb bereikt, ben ik trots dat ik kan laten zien dat ook een van ’s werelds meest afgelegen steden bereikt kan worden met een elektrische auto.”

De route van Wakkers reis: 33 landen in 885 dagen.

Wiebe kreeg voor zijn project Plug Me In hulp van mensen die hem via zijn website een maaltijd, slaapplek of stroom voor de auto aanboden. Door deze mensen werd de route van de reis bepaald.

Record

De avonturier was de eerste persoon die Turkije, Iran, India, Myanmar, Maleisië en Indonesië doorkruiste met een volledig elektrische auto. Het huidige record ‘langste afstand in een elektrisch voertuig (non-solar)’ van 22.000 kilometer heeft hij ruim verbroken.