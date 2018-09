Recept van de dag: maaltijdsalade met tonijn

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Ineke de Vries probeert mij in het ootje te nemen. Ze denkt dat ik nog half bedolven onder de rugzak met wandelkleding, niet even lees wat mijn favoriete recepteninzenders zo allemaal bedenken. Daarom zet ze ’verser kan haast niet’ onder haar tweede inzending. Tonijn uit blik? Geeft niet Ineke, toen ik het las kreeg ik er trek in. Wel even vrienden: tonijn uit blik koop je van Fish Tales. Dan is het verantwoord, qua natuur dan.