Wat zijn uw herinneringen aan piratenzender Veronica?

Ach ja, de mooie tijden van de piratenzenders…. Was u ook hartstochtelijk fan van Radio Veronica? En hield u de Veronica Top 40 bij? Destijds werd popmuziek nauwelijks uitgezonden via de reguliere radiozenders; de wekelijkse hitparade met de populairste nummers was dan ook al snel een groot succes.