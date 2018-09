De afgelopen maanden struikelden de makers van mobiele telefoons over elkaar heen met hun nieuwste toptoestellen. Op zich leuk en soms interessant, maar echt innovatief was het allemaal niet. De verschillen waren minimaal en kunnen de consument dan ook niet verleiden om massaal (en vaak grof) de portemonnee te trekken.

Aan die weinig verheffende reeks is nu een eind gekomen. Vorige week introduceerde Samsung in New York de, op zijn zachtst gezegd, volgepakte Note9. Een groot beeldscherm (16,2 cm doorsnede), een dubbele simkaart, eenvoudig te gebruiken als pc, een gigantische oplagcapaciteit (1 TB), een batterij met grote capaciteit (4000 mAh) en als klap op de vuurpijl een magische ‘selfiestick’.

De Note-telefoons zijn langer uitgerust met een zogenoemde S Pen, een mini-pen. Tot op heden kon je alleen schrijven, tekenen of je scherm bedienen met die pen die handig in het toestel opgeborgen zit.

De nieuwe Note9-S pen is echter volgestouwd met hoogwaardige technologie waaronder BLE (Bluetooth Low Energy). De S Pen is dankzij BLE verbonden met je telefoon en binnen tien meter te gebruiken als een afstandsbediening. Dat opent een breed scala aan mogelijkheden waar andere smartphones alleen maar van kunnen dromen.

Met de S Pen maak je foto’s, presenteer je een Powerpoint slideshow, blader je door je fotoalbum of heb je de volledige controle over je video’s. Na een paar dagen stoeien met de Note9 is het duidelijk. Nooit meer een ‘missing-person’ op vakantiekiekjes of gehaast met de zelfontspanner, die dan vaak net niet dat gewenste kiekje oplevert.

Gewoon met zijn allen voor de lens, rustig positie innemen en klikken maar! De composities zullen anders en beter worden. Zet je telefoon ergens neer, loop weg en schiet met één druk op de pen de foto die je in je hoofd hebt.

Handig is ook de DeX-software. Via een usb-c naar hdmi-kabel tover je je beeldscherm om in een pc, terwijl de Note9 als smartphone blijft functioneren. En voor wie privé en zakelijk gescheiden wil houden met één toestel? Dankzij de dubbele simkaart en Dual Messaging (twee WhatApps, Facebooks, etc.) kan dat.