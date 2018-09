Vegan strandsalade

„Hierbij mijn recept met thema ’vers’. Het is een salade die ideaal is om mee te nemen naar een picknick of het strand. Vrij van allergenen. Tevens is hij vegan. Bovendien erg gezond!

Begin met de saus: verhit olie in de pan en voeg een milde kerrie toe. Fruit dit kort en voeg dan glutenvrij meel toe. Als je dit kort gefruit hebt, voeg dan het blikje kokosmelk toe. Laat even koken, je merkt dat het vast wordt. Voeg wat peper toe en Keltisch zeezout. Roer de kelp noodles vervolgens door je sausje. Snijd ondertussen de paksoi fijn, roerbak deze in olijfolie en laat afkoelen. Schil én snijd ondertussen de mango en wortel in kleine stukjes. Voeg de paksoi, wortel en mango bij de kelp, neem de sla en topping apart mee naar je picknick. Maak de salade pas af als je gaat eten: meng de sla erdoor en decoreer met de edelgist en noten/pitten.”

Dank, Noor!

Nodig voor 2 personen:

• 1 pakje kelp noodles

• 1 paksoi

• 1 mango

• 1 klein worteltje

• 1 klein zakje gemengde salade

• 1 eetlepel olijf- of kokosolie

Saus:

• 2 eetlepels glutenvrij meel, zoals van boekweit of kikkererwten

• 1 eetlepel olijfolie

• 1 theelepel kerrie (mild)

• 1 klein blikje kokosmelk of kokoscuisine (200 ml)

• snufje peper

• snufje Keltisch zeezout

Topping:

• handje zonnebloempitten en gemengde noten

• twee eetlepels edelgist