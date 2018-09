Gezellige oversteek naar Ameland

„Niels pas op! Straks glijd je erin!” Een vader probeert zijn zoontje ervoor te behoeden dat hij in de blubber rolt. Het ondernemende jochie is over het hekje geklommen terwijl we in het Friese Holwerd staan te wachten op de boot. Het damwandje blijkt toch iets te steil. Een paar voeten besmeurd met modder is het gevolg. Dat wordt poetsen aan boord.

Gelukkig is de Oerd al in zicht. Veerboten Oerd en Sier varen dagelijks tussen Holwerd en Ameland. Doordeweeks zeven keer per dag, in het weekend ieder uur. Het is een drukte van belang, maar wat wil je ook met dit zomerse weer! Behendig worden we door het personeel aan boord geleid. We nemen de auto mee. Dat kon nog net, bleek toen we belden om een plaats te reserveren.

Mirjam Persons Uit Noord-Brabant bezoekt voor het eerst met haar man en kinderen een Waddeneiland.

We nemen de trap richting het bovendek en ontmoeten er Mirjam Persons (37). De Brabantse gaat met haar man en drie kinderen een dagje heen en weer. „We zijn in Friesland op vakantie en nog nooit op Ameland geweest. Eigenlijk op geen enkel Waddeneiland, bedenk ik me nu. We zijn erg benieuwd. Een plan hebben we niet echt, behalve dan dat we fietsen gaan huren. Lekker toeren door de dorpjes en natuurlijk maken we even een stop bij het strand voor een verkoelende duik. De oversteek is in ieder geval al een succes bij de kids”, lacht ze. De kleinste vermaakt zich opperbest met de grote zwarte knop waarmee de schuifdeuren opengaan, de twee anderen spelen tikkertje.

Maria en haar echtgenoot Herman kennen Ameland op hun duimpje.

Er zijn 1200 man aan boord, maar dat gevoel heb je niet. „En dat vind ik ook zo bijzonder aan Ameland”, zegt Maria Verbruggen uit Utrecht. „Er gaan zóveel mensen van boord, maar waar ze blijven? Het is er altijd heerlijk rustig.” Maria is onderweg met haar echtgenoot Herman. Ze kennen Ameland op hun duimpje. „Onze dochter woont er met haar man en twee kinderen. Ik denk dat we iedere maand wel een keertje heengaan. Dit keer hebben we de auto mee, maar meestal gaan we zonder. Anders is het zo’n dure grap! Het kost namelijk 97 euro om ’m mee te nemen. Prijzig, maar begrijpelijk hoor. Te veel auto’s maken het eiland vol en dat moeten we nu juist niet willen!”

Herman haakt in: „Het leuke aan Ameland is dat het een miniatuur is van Nederland. Je vindt er alles: strand, bos, weiland, prachtige dorpjes. Dit keer blijven we een paar dagen. In het huis van onze dochter, zij vertrekt op haar beurt met gezin naar onze woning in Utrecht! Wij de rust, zij de reuring. Top, toch?”

Klaaske de Groot, Mirjam Wesseling en hun hondje Mukkes. „We wonen op zo’n vijf minuutjes bij de boot vandaan.”

Na een klein uurtje varen sukkelt iedereen op z’n gemakje richting het benedendek. Zo ook Klaaske de Groot, haar vriendin Mirjam Wesseling en hondje Mukkes. Ook voor deze Friese dames is Ameland bekend terrein. „We wonen op zo’n vijf minuutjes bij de boot vandaan, dus dan pak je ‘m al snel”, lacht Klaaske. „Voor mij is het eiland de ultieme vakantiebestemming. Ik heb een hekel aan het buitenland. Ik ben één keer op Kreta geweest. Vre-se-lijk! Ik heb de twaalf dagen niet eens volgemaakt. Nee, doe mij maar Ameland. Wat we er doen? Altijd hetzelfde! Beetje wandelen met de hond en strandzeilen. Meer hebben we niet nodig.”