Ezeltje weet de weg

„De kreet die ik de afgelopen maanden het vaakst gehoord heb? ’Kijk, een ezel!’ is wel heel vaak voorbij gekomen”,vertelt Ridder. In 2017 startte hij zijn bijzondere reis, onder de Eiffeltoren in Parijs. „Ik loop het Martinus-pad”, legt de theatermaker uit. „Dat is een culturele route die langs plekken van oorlog en vrede loopt.” Zo liepen Tjerk en ’Lodi’, zoals de ezel liefkozend wordt genoemd, langs gebieden van veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog. Maar ook de Stelling van Amsterdam en Kornwerderzand werden, op het tweede deel van de route, aangedaan.

Bijzondere reis

Het is niet de eerste keer dat Ridder zo’n bijzondere reis maakt. Zo trok hij al eens met een Belgisch trekpaard rond. En met een caravan naar Turkije, zonder auto wel te verstaan, maar mét het teckeltje Dachs: „Om aan te tonen dat je anderen nodig hebt om verder te komen in het leven. Het heette Trekhaak Gezocht, dus we waren letterlijk op zoek naar iemand die de caravan een stukje verder wilde trekken.”

Tijdens deze reis slapen Tjerk en Lodewijk bij mensen die hen een slaapplek aanbieden, vaak in een tentje in de tuin. Eind deze week komt het duo aan in Groningen, een bak verhalen rijker. En dat komt goed uit: „Ik speel daar vijf dagen op theaterfestival Noorderzon; drie keer per dag een voorstelling over deze reis”, vertelt de theatermaker. „Die heb ik onderweg in elkaar gezet.”