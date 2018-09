’Ik heb een zwak voor auto’s die net even anders dan anders zijn. De Saab 9-3 Turbo X is een gelimiteerde oplage uit 2007 ter ere van het dertigjarig jubileum van de turbomotoren van Saab.

Deze Turbo X heeft een 2,8-liter V6 turbomotor met handbak, vierwielaandrijving, zwarte lak met matgrijze accenten, extra donker getint glas, grote vierkante uitlaatpijpen en 19-inchwielen.

De honingraat grille, het leren dashboard, het motormanagement en het inlaatsysteem zijn van de Zwitserse Saab-tuner Hirsch Performance. Dankzij het aangepaste motormanagement levert de V6-turbomotor nu 300 pk en 430 Nm koppel.

Ik ben een rustige rijder, maar als je een keer gas geeft, dan schiet het lekker op. Het sportonderstel is vrij straf. Samen met de vierwielaandrijving gaat hij goed door de bocht, maar door het grote gewicht is het meer een reisauto dan een sportauto.

Genieten doe ik het meest van de motor. Er zit een prachtig diep geluid in en de fluitende turbo maakt het helemaal af.

De uitvoering is wel wat smaakgevoelig, heb ik ontdekt. De meeste traditionele Saab-rijders vinden de auto veel te modern.

Het leukst vind ik de reacties van mensen die niet weten wat een beest van een auto het is. ’Maar Saab bestaat toch niet meer?’ zeggen ze dan. Of ze vragen: ’Wat is daar nou speciaal aan?’

Terwijl Saab-kenners meteen zien dat het een uniek voertuig is. Voor dagelijks gebruik heb ik trouwens sinds kort een Mazda MX-5 NC automaat.

Dat is ook geen uitvoering die je vaak tegenkomt en het brandstofverbruik is net wat plezieriger, maar voorlopig blijft de Saab.”

Marijn lacht: „Tenzij ik een nog leukere auto tegenkom...”

Eigenaar

Marijn Steenbergen (49), zelfstandig ondernemer

Auto

Saab 9-3 Turbo X Sport Estate by Hirsch Performance

Bouwjaar

2007

Geschatte waarde

15.000-20.000 euro

Motor

2,8-liter zescilinder turbomotor, 300 pk

Toekomstplannen

„Hij is helemaal zoals hij moet zijn.”