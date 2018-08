Hoera, het is Wereld Muggen Dag...

Een goede bescherming tegen muggen bestaat uit vier verdedigingslinies.

1. "Ren niet gelijk naar de apotheek voor smeerseltjes. Ruim de bron op. Rond het huis is ergens stilstaand water. Een emmer of een verfblik met regenwater. Dat is de broedplaats waar de muggen vandaan komen. De vijver is niet de bron. Vissen en amfibieën vreten de larven en muggen wel op."

2. "Vaak hebben huizen slechte afwatering. Water blijft in dakgoten staan, net onder het slaapkamerraam. De ideale broedplaats. Zorg dat de afwatering op orde is. Plaats een hor. Een fysieke barrière tussen jezelf en het beest."

3. "Mocht er toch een mug de slaapkamer binnendringen; haal een klamboe en hang hem over het bed. In één keer wordt het leuk om die muggen te horen zoemen."

4. "Smeren. En dat moet op alle onbedekte delen van het lichaam."

Over Wereld Muggen Dag

Op 20 augustus 1897 ontdekte de Britse arts Ronald Ross dat muggen verantwoordelijk zijn voor het overbrengen van malaria. Hij trof de malaria parasiet aan in de maagwand van een vrouwelijke mug en ontdekt dat deze parasiet door een muggenbeet in de menselijke bloedbaan terecht kan komen. Hij ontving voor deze ontdekking in 1902 de Nobelprijs voor de Geneeskunde.