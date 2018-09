Aardappelwafels

Afgelopen weekeind het zuurdesem weer wakker gemaakt en eindelijk een echt goed gelukt zuurdesembrood gebakken. Bakken…? Oh, dit is leuk, wafels bakken, dat voelt nog heel vakantie-achtig aan.

Wel even een uurtje of twee van de voren aardappels koken, schillen, laten uitdampen. Dan doe je de bloem in kom, kuiltje erin, de gistkorrels erin. Dan een scheutje lauwwarme melk, een beetje suiker en goed doorroeren. Laat maar tien minuten staan. Inmiddels eieren scheiden. Eigeel mengen met de rest van de melk, zout, en wat nootmuskaat. Dat mag bij het deeg. Even goed roeren. Rasp de aardappels. Doe ze bij het deeg. Klop de eiwitten stijf, het wordt saai, doe ze bij het deeg. Laat een half uurtje staan. Wafelijzer invetten, een beetje van het deeg er op, ijzer sluiten en bakken. Bij de tweede gaat het altijd beter.

Dan maak je van crème fraîche, zwarte peper, rode peper, en een paar druppels groene tabasco, en de staafmixer een loei van een hete dip. Haal de wafel door de dipsaus en… hoezo wordt het kouder???

Nodig voor 4 personen:

• 400 gr gekookte en geraspte aardappels

• 200 gr bloem

• 1 zakje gedroogde gist

• 150 ml lauwe melk

• ½ theel suiker

• 3 eieren

• zout, nootmuskaat

• 4 volle eetl creme fraiche

• 4 volle eetl roomkaas

• veel zwarte peper

• 10 druppels groene tabasco

• 1 rode peper, fijngesneden