Pillen die pijn doen

„Shit!” schrijft de 73-jarige diabetespatiënte in de emotietaal van nu. In haar e-mail vertelt ze hoe het vlijmscherpe metallic cellofaan van medicijndoordrukstrips regelmatig in haar vingertoppen snijdt. „Het bloedt daarna soms flink”, schrijft ze. „Mijn vingertoppen zijn toch al zo gevoelig doordat ik bijna dagelijks bloed prik in verband met de bepaling van mijn glucosewaarden.”

De vingers en handgewrichten van mevrouw Van Kalsbeek (62) blokkeren al een tijdje en er zijn meer medicijngebruikers die moeite hebben hun tabletten uit de medicijnstrip te drukken.

„Het veroorzaakt veel pijn”, vertelt zij aan de telefoon. „Ik heb gewrichtsreuma. Al vrij lang gaat het steeds moeilijker om die pillen uit hun blisters te krijgen, laat staan pillendoosjes open te draaien. Van mensen met reumamedicijnen wordt kennelijk verwacht dat hun handen in topconditie zijn.”

Op de vraag aan Reuma Nederland of er speciaal voor mensen met reumatische aandoeningen medicijnverpakkingen bestaan, moet het voormalige Reumafonds het antwoord schuldig blijven, wat veelzeggend is. „Ik krijg ook hier bevestigd dat er veel problemen met verpakkingen van medicijnen zijn”, meldt woordvoerster Lavina.

Een oud, bekend probleem?! O zeker, maar nog altijd een dagelijkse worsteling voor ontelbare mensen.

Natuurlijk, er zijn allerlei ’gemakkelijke’ medicijnverpakkingen beschikbaar zoals de Medicijnrol en de medicijndispenser (handig voor als je dagelijks al je medicijnen bij elkaar wilt hebben en er geen wilt vergeten). Maar om die pillenzakjes-aan-een-rol te openen heb je wel een schaar nodig... ook dat is niet echt lekker voor iemand met een hand- of spierbeperking.

Meneer Te Schie (85) trilt een beetje en zijn ogen zijn ook niet meer wat ze vroeger waren, zegt hij. „Ach ziet u, het is de leeftijd. Ik voel me gezond, maar af en toe zijn er wat akkefietjes, zoals deze.” Zijn medicijnen houden hem in conditie, maar lijken speciaal gefabriceerd voor mensen bij wie álles optimaal functioneert. Dus ook hier problemen met de lipjes, de potjes, tubedopjes en... scherp cellofaan.

Pijnloos of moeiteloos te openen (dus patiëntvriendelijke) medicijnverpakkingen laten het nog altijd goeddeels afweten. Dat is ook de conclusie van onderzoekster Kim Notenboom van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), in haar wetenschappelijke proefschrift van september 2017.

„Ouder worden gaat gepaard met fysieke beperkingen zoals beperkingen in zicht, gehoor, fijne motoriek en de kracht in de handen”, stelt zij. „Dit kan de juiste toepassing van een geneesmiddel door de patiënt negatief beïnvloeden. Daarnaast vormen oudere mensen de grootste groep geneesmiddelgebruikers...”

Absurd eigenlijk dat medicijnproducenten zo weinig aandacht aan dit pijnlijke probleem besteden. Kwestie van even met je gebruikers praten.

