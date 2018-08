Lezers blikken terug: Medisch Centrum West

Vele Telegraaflezers zaten eind jaren tachtig elke vrijdagavond aan de buis gekluisterd. Want: dan werd Medisch Centrum West uitgezonden. Zelf was ik vooral gesteld op de geslepen slechterik Eric Koning ofwel acteur Rob van Hulst. Die bracht tenminste een beetje peper tussen alle verhitte romances. Internist Jan van de Wouden (Marc Klein Essink) draaide immers eindeloos om zuster Ingrid (Annemieke Verdoorn) heen, terwijl oncoloog Dick van Lennep (Klaas Hofstra) een oogje had op hoofdverpleegkundige Reini Hermans (Margreet Blanken). Grappig detail: de TROS had een deal gesloten met de Hartstichting, zodat er tussen alle ingrepen door wat voorlichting gebracht kon worden over cholesterol…

Marco Houthuijzen was destijds in opleiding tot verpleegkundige en woonde intern. „Elke week kwamen collega’s in de woonkamer bijeen om MCW te kijken en te voorzien van commentaar. En ja, veel vrouwelijke collega’s wilden zich wel ontfermen over dokter Jan en dokter Eric, terwijl de mannen graag een collega wilden zoals zuster Ingrid.”

Charles Bruinvelds keek niet alleen, maar werkte zelfs aan de serie mee. „Als figurant met mijn vrouw en twee dochters. Zo waren we bij de ’trouwerij’ van dokter Jan en zuster Ingrid. Een fantastische dag in Blaricum. De crew ging leuk met ons om en de catering was goed!”

Jacqueline Eskes deed haar opleiding tot verpleegkundige in het Zuiderzee Ziekenhuis in Lelystad, waar de serie werd opgenomen. „Op de bovenste verdieping, die was (nog) niet in gebruik. Na de nachtdienst gingen we vaak met een paar collega’s in de hal zitten om te kijken wie er allemaal binnenkwamen. De acteurs haalde je er zo uit, ze hadden meestal hun zonnebril nog op. Maar vergeleken met MCW was het bij ons op de afdeling maar saai.”

Er was altijd wel drama in het fictieve ziekenhuis. Op de foto Eric van Ingen en Marc Klein-Essink. Ⓒ Foto ANP Kippa

Jacqueline de Kok vindt MCW nog steeds de mooiste serie die ooit is gemaakt. En ze is niet de enige want er werden wekelijks 3,5 tot 4 miljoen kijkers getrokken. Nog steeds de hoogste kijkcijfers ooit voor een Nederlandse dramaserie. „Ik weet nog goed dat ik de TROS vroeg om foto’s, omdat er weinig van te vinden was en internet bestond nog niet. Ik kreeg een hele envelop vol en heb ze in een grote lijst op mijn kamer gehangen.”

Henri Snitjer keek met zijn hele familie. Eén ding viel tegen: „Het einde was helaas overdreven. Met het vrijgekomen virus en de afgezette omgeving door de Mobiele Eenheid. Terwijl de rest van de serie zo levensecht was.”

Volgende week: piratenzender Veronica! Stuur uw herinneringen aan toen@telegraaf.nl