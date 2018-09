Creatief overnachten in Delft

In hartje Delft, te midden van alle restaurants en cafés, staat een prachtig grote plataan. Deze plataan staat voor het gelijknamige hotel waar wij de komende nacht zullen verblijven. De bladeren van de boom dienden als inspiratie voor de als herfstblad beschilderde tafeltjes waar wij aan zitten.

Ook het knusse kabouterhotel Pinkeltje aan de voet van de plataan, verraadt dat dit niet zomaar een hotel is. Binnen wordt er vrolijk op het fantasiethema voortgeborduurd. Samen met een kunstenares hebben eigenaren Hans en zijn vrouw Marja elke kamer een uniek thema gegeven.

Onze kamer is geïnspireerd op een Franse wijngaard. Als we geen airco aantreffen – het is ruim 30 graden – slaat de schrik ons even om het hart, maar de ventilator aan het plafond zorgt prima voor verkoeling. Ook de kamer zelf is even wennen. De muren vormen een palet, waar een vrolijke kunstenares flink op is los gegaan. Met zoveel prikkels duurt het even voordat we de rust ook weten te pakken. Voor avontuurlijkere gasten die liever een nachtje Afrika aandoen, heeft de Plataan ook een kamer waar je wordt verwelkomd door een gigantische olifant.

Hotel De Plataan is gevestigd in het voormalig VVV-kantoor en werd in 2016 verkozen tot groenste hotel van Nederland; een hotel dat rekening houdt met het milieu zonder in te leveren op comfort.

Zo heeft onze kamer een heerlijke stortdouche, maar zorgt een luchtdruksysteem ervoor dat er niet meer water wordt gebruikt dan bij een gewone douche.

’s Ochtends bereiken we via beschilderde trappen de ontbijtzaal. Voor het ontbijt worden er zo min mogelijk verpakkingen gebruikt. Koffie en thee hebben een Fair Trade keurmerk en jam, suiker en melk worden in potten geserveerd.

Later is het met een biologisch biertje goed toeven op het terras, waar de plataan voor een aangename schaduw zorgt.

In ’t kort

Interieur

Het hele hotel is van muurschilderingen voorzien. Elke kamer heeft een ander thema.

Ligging

Midden in het centrum van Delft, op loopafstand van de markt.

Service

Zoals in veel horeca in Delft, wordt je ontvangen door enthousiaste studenten.

Praktisch

Het hotel heeft een eigen parkeerterrein en ligt op 10 minuten van station Delft. Vanaf 105 euro per nacht. hoteldeplataan.nl