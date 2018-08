Uit je comfortzone in Canada

Naar vertrouwd resort in Turkije

„We gaan naar precies hetzelfde resort als vorig jaar. Dat doe ik niet snel, maar ik heb lang gezocht en dit was gewoon de beste optie qua zwembad, animatie en prijs. Vorig jaar gingen we acht dagen en was een vriendin met haar kinderen mee. Nu ga ik alleen met mijn jongens van bijna negen jaar. Ik ben al lang alleenstaand en vroeger vond ik dat lastig, met twee van die kleintjes. Dan bleef ik liever in de buurt. Maar vorig jaar was ik dat ineens zat.”

"We gaan karten, snorkelen en parasailen"

„Ik was een weekeindje met ze naar de Ardennen geweest en het was koud en niet zo leuk. Ik wilde naar de zon en die vriendin van me boekte dezelfde reis. Dat er dit jaar geen andere volwassene bij is, zal ik wel een beetje missen denk ik. Maar ach, ik wil gewoon graag met de jongens weg. Ze hebben heel veel zin en we hebben al allerlei plannen gemaakt. Vorig jaar huurden we een bootje, gingen we de stad in en deden we een jeepsafari. Zeker die safari doen we nu nog een keer. Karten, snorkelen en parasailen staan ook op het programma. Stoere jongensdingen!

De ene dag zullen we lekker bij het zwembad liggen, de andere dag ondernemen we iets. Volgend jaar doen we wat anders dan Turkije hoor. Ik zou dan wel echt ver weg met ze willen, naar Thailand ofzo.”

Wie: Patricia Forat (38), Adam & Amine (8)

Naar: Marmaris, Turkije

Accommodatie: Green Nature Resort

Tijd: 2 weken

Reden: vakantie

Op naar Canada

„Ik heb tien maanden in Nova Scotia gewoond en daar op school gezeten. Mijn ouders zijn tijdens mijn laatste schoolweek ook naar Canada gevlogen om onder meer mijn schoolgala mee te maken. Daarna vloog mijn broer Jasper ook in en hebben we met het gezin nog twee weken rondgereisd door Nova Scotia, een stukje van New Brunswick en Prince Edward Island. Nova Scotia, de provincie waar ik woonde, is anderhalf keer zo groot als Nederland maar er wonen nog geen miljoen mensen. Het cliché dat de Canadezen zo vriendelijk zijn, is overigens echt waar. We hebben heel veel nationale parken gezien, waarvan Kejimkujik wel de mooiste was.”

"Reizen met elkaar leuk ommijn schooljaar af te sluiten"

„Reizen met elkaar was leuk om zo mijn jaar af te sluiten en weer te wennen aan het Nederlands spreken. Het schooljaar daar was een hele ervaring, wel op een andere manier dan ik van tevoren had gedacht. Je denkt nog: dit is een groot avontuur en ik ga een heel druk leven leiden daar. Maar uiteindelijk viel dat wel mee, want ik moest natuurlijk gewoon naar school. Ik heb wel heel veel leuke mensen ontmoet en ik heb zowel Canadese als internationale vrienden gemaakt.

Wie: Eeke Renkema (18) met familie

Terug uit: Nova Scotia, Canada

Accommodatie: gastgezin/hotels/Airbnb

Tijd: 10 maanden

Reden: schooljaar/gezinsreis