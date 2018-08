Zo ruiken tweedehands boeken niet langer muf

Stinkboek

Willem Koning schrijft : ,,Ik heb een tweedehands boek gekocht op een braderie. Echter bij openslaan ruikt het boek ontzettend muf, zoals in bijvoorbeeld in een niet geluchte kelder. Hoe kom ik van deze lucht af? Een sopje gebruik ik niet!”

Zamarra: ,,U kunt het boek - verpakt in een plastic zak- een nacht in de vriezer leggen.”

Bekijk ook: Zo gaat je strijkijzer langer mee

Roest

Margot Buskens schrijft: „Deze winter heeft er een schaal (met plant) die is gaan roesten op mijn stenen tuintafel gestaan. Deze roestvlek is er niet uit te krijgen. Alles (ook cola) geprobeerd.”

Zamarra: ,,Je zou Oxi Kill roestverwijderaar kunnen proberen, dit is veilig te gebruiken op (natuur)steen. Verkrijgbaar bij tuincentrum en bouwmarkt, of via internet.”

Bekijk ook: Zo houd je vliegen buitenshuis

Inductie

Ineke Been heeft geen vraag maar een tip:

Beste Zamarra, ik lees gráág iedere week uw rubriek in de Vrij en profiteer van de handige tips! Nu wil ik zelf een tip geven die ik vanaf 2009 al toepas bij het koken op inductie nl.: bedek je plaat met keukenrol, pannen erop en je plaat blijft als nieuw! Géén krassen en vetspetters, dus zó klaar! Mocht er bij hoge temperaturen toch iets inbranden, gebruik ik Pink Stuff, superspul, ooit gekocht bij Blokker!”

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl