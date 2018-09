Gevulde tomaten

Gevulde tomaat? Echt waar? Waarom niet? Als je het maar goed doet. Waarom raakte zoiets lekkers uit de gratie? Omdat de tomaten uit elkaar vielen. Maar dat is tegenwoordig anders. Hollandse kastomaten zijn prima, ook om te vullen. Zoek een paar mooie uit of haal ze uit je tuinkas. Wist je dat tomaten in iedere geval in Engeland de meest zelfgekweekte groente is?

Kapjes van de tomaat afsnijden en leegmaken. Pulp en kapjes door een zeef wrijven. Beetje zout, beetje peper, zet even in de koelkast.

Leg een basilicumblaadje in iedere tomaat. Strooi er wat zout en peper in. Breek een ei boven iedere tomaat. Nog een beetje peper erover en schuif ze in een ingevette schaal in de oven. 180 °C, 20 minuten. Klop met staafmixer de azijn en olie door het tomatenvocht. Serveer naast de eieren. Bestrooi rijkelijk met fijngesneden basilicumblad. Wat witte rijst erbij, denk ik. En als je het heel luxe wilt maken, gamba’s van de grill. Pfff, ik krijg me toch een trek…

Nodig voor 4 personen

• 4 grote eieren

• 4 pruimtomaten

• 1 bosje basilicum

• 2 theel kruidenazijn

• 1 eetl olijfolie

• peper en zout