Stille krachten

Het is nog te vroeg om van een doorbraak te spreken. De verdubbeling in verkoopcijfers is leuk, maar met nog geen zeshonderd stuks is het aantal e-motoren op de vaderlandse wegen te verwaarlozen. De aankondiging van Harley-Davidson om in 2019 met een e-bike te komen, zal een en ander wellicht in een stroomversnelling brengen, denkt Eddie de Vries, hoofdredacteur van motormagazine Moto73. „Het is misschien niet dé grote doorbraak, maar Harley-Davidson is wel de eerste traditionele motorfabrikant die met een volwassen elektrische motor komt. Het merk wil hiermee ook laten zien dat het vooruitstrevender is dan veel mensen denken. Ik denk dat andere grote namen nu wel zullen volgen.”

Grommen moet-ie

Het kan snel gaan. Was een volledig elektrische auto een jaar of vijf geleden nog een rariteit, nu kijkt niemand er meer van op. Maar een mótor op stroom, da’s toch wat anders. Een motorfiets is immers méér dan alleen een vervoermiddel; een statement, een verlengstuk van je identiteit. Bovendien moet-ie grommen. Daarmee hebben we de voor veel motorrijders grootste dealbreaker van de e-motor te pakken: hij maakt geen geluid. Ja, je hoort de elektromotor een beetje zoemen, maar dat is natuurlijk niets vergeleken met het onmiskenbare boeke-boeke-boeke van een grote Harley-V-twin. Toch is dat volgens De Vries geen onoverkomelijk probleem. „Je kunt die stilte ook zien als een pluspunt. Je gaat er anders door rijden, kalmer, minder opgejaagd. En met een elektrische motor kom je op andere plekjes, bijvoorbeeld op dijkjes waar je je anders toch wat bezwaard voelt om de herrie.”

De kleine actieradius is een groter probleem. Wie op een elektrische motor rijdt, zal z’n dashboard angstvalliger in de gaten houden dan een benzinerijder. De reikwijdte kan namelijk nogal fluctueren. Je rijdt je straat uit en de boordcomputer geeft aan dat je nog 80 km kunt rijden. Niks aan de hand. Maar dan draai je de snelweg op, knalt er even een tussensprintje tegenaan, voegt in en rijdt lekker met het verkeer mee.

Een dingetje

Je kijkt op het schermpje en schrikt je rot. Van die 80 km zijn er nu nog maar 30 over. En dan krijg je range anxiety – reikwijdtestress. „Ja, dat is een dingetje”, vindt ook De Vries. „Je kunt met een elektrische motor meestal nog geen 200 kilometer rijden voor hij weer vrij lang in het stopcontact moet. Dat is prima voor woon-werkverkeer, maar voor een toertocht of een vakantie moet je dan eigenlijk een tweede motor hebben. Op benzine.”

Voorlopig zal de elektrische motorfiets dus nog wel een nicheproduct voor groene early adopters zijn. De stap van Harley-Davidson zal echter zeker bijdragen aan een snellere acceptatie. En dat niet alleen. „Volgend jaar begint de MotoE World Cup, een raceklasse met elektrische motoren als bijprogramma van de MotoGP. Dan ziet het grote publiek, allemaal motorliefhebbers, ook wat er mogelijk is.” En uiteindelijk zal ook de meest verstokte motorrijder wel móéten overstappen op stroom. Vanaf 2030 mogen er immers geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotor meer worden verkocht en die regel zal ongetwijfeld worden doorgetrokken voor motorfietsen. Eén ding is zeker: tegen die tijd zal het nu al heel diverse aanbod (zie kader) alleen maar groter en leuker zijn.

De weg op

Elektrisch rijden saai? Welnee! Dit is nu al (bijna) te koop.

Brutus V9

Dikke cruiser van Amerikaanse leest. Koppelbeest waarmee je volgens de maker in één ruk van LA naar Vegas kunt rijden. 125 pk/375 Nm – 185 km/h – 451 km – $ 32.500

Johammer J1.200

Oostenrijks designhoogstandje dat niet zou misstaan in Star Wars. Geen dashboard, alle info is te zien in het spiegeltje. Kekke kleurtjes. 22 pk/220 Nm – 120 km/h – 200 km – € 25.000

Zero DS ZF14.4

Stoerste product van de bekendste fabrikant van elektrische motorfietsen. Om in stilte mee door het bos te knallen (oppassen voor wandelaars). 59 pk/109 Nm – 139 km/h – 191 km – € 16.260

Lito Sora

Lekker apart ogende Canadees. De navi vertelt je vooraf of je genoeg stroom hebt om je doel te bereiken. Wel een beetje duur. 57 pk/90 Nm – 195 km/h – 200 km – $ 77.000

Harley-Davidson Livewire

De specificaties zijn nog niet bekend. Eerder werd gesproken over een top van 150 km/h en een actieradius van slechts 85 km, maar vooral dat laatste lijkt erg bescheiden.

* Alle gegevens fabrieksopgave