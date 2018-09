’Als ik geen gekke dingen doe, red ik het prima’

Netto inkomsten per maand: 1893 euro (pensioen)

„Na bijna veertig dienstjaren stopte ik vierenhalf jaar geleden met werken voor een baas. Een tijdje rust na mijn drukke IT-baan leek me wel lekker. Ik kreeg geld mee en had spaargeld, dus ik wist dat ik daar twee jaar van zou kunnen leven. Ik ben van de getallen, dus ik had precies uitgevogeld hoe het zat met mijn pensioen. Nu ik het vervroegd ben gaan opnemen, is het natuurlijk wat lager dan wanneer ik langer had doorgewerkt. Mijn inkomen was bijna twee keer zo hoog als het bedrag wat er nu binnenkomt. Maar ik heb geen duur leven, dus dat kan prima. Tot aan mijn AOW vul ik wat ik tekortkom aan met mijn spaargeld.”

Financiële misser

„Het eerste huis wat ik kocht - een bovenappartement voor 80.000 gulden - raakte ik uiteindelijk kwijt voor niet meer dan 50.000 gulden. Maar dat is ook de enige misser die ik kan bedenken. Vanaf het moment dat ik uit huis ging, heb ik mijn financiën op orde gehad. Mijn doel is altijd geweest: op een zo eenvoudig mogelijke manier kunnen zien wat ik overhoud, zonder het risico te lopen dat ik iets niet kan betalen. Daar heb ik zelfs een eigen programma voor ontwikkeld: mijnFINO. Voor mijn zus, omdat ze toen haar man overleed zelf de administratie moest gaan doen. Het is een paar minuten invulwerk en dan weet je precies hoeveel je te besteden hebt.”

Duurste aankoop

„Gadgets, daar geef ik het meeste geld aan uit. Dat komt puur voort uit mijn interesse in techniek. Ik had als een van de eersten een pda. Een paar jaar geleden kocht ik een Apple-horloge voor zo’n 900 euro. Best een flinke uitgave, maar ik heb er geen spijt van. Laatst kocht ik een smart ring. Leuk om uit te zoeken hoe zoiets werkt.”

Ik droom van...

„Ik ben sinds kort zzp’er, omdat ik mijn digitale huishoudboekje aan de man wil brengen. Met dat idee heb ik het niet gebouwd, maar het werkt zo goed en het is voor mij een mooie nieuwe invulling van mijn tijd. Het programma is heel eenvoudig, er rollen geen diagrammen uit; je ziet hoeveel je te besteden hebt. Dat inzicht geeft mij veel rust, dus anderen misschien ook wel.”

