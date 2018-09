’We wonen én werken de hele zomer aan boord’

’Mijn vader was havenmeester en vanwege zijn werk woonden we op de haven, waar ik ’s nachts in bed de masten hoorde klapperen. Ik heb, misschien wel daardoor, altijd iets met water gehad.

Drie jaar geleden kochten Judith en ik deze boot. Deze Wibo was een van de weinige waarin ik kon staan en die ook nog eens een goede indeling had en betaalbaar was. We moesten er wel wat aan doen. In het begin lag ik daar wakker van. Ik had nog nooit iets met hout of elektra gedaan en nu moest ik ineens een mast repareren en alle kabels vervangen. Gelukkig kun je nu alle kennis op internet vinden. We hebben er veel van geleerd en klussen blijkt best leuk.

Ecologische voetafdruk

We zijn allebei ondernemer en runnen samen een bedrijf in live videotraining. Deze zomer wilden we kijken of we ook vanaf de boot konden werken. Dat blijkt prima te kunnen dankzij 4G en zonnepanelen. We kunnen zelfs volledig off the grid leven en werken. Fijn, want we liggen graag zo min mogelijk in havens. Liever de rust en wat ongemak – je aan boord wassen – dan die drukte. Bovendien voelt het goed dat we door zelf elektriciteit te creëren, onze ecologische voetafdruk wat kleiner maken. Thuis verbruik je meer stroom.

Met z’n tweetjes op een beperkt aantal vierkante meters wonen, voelt nog beter dan ik had verwacht. Ik was bang dat ik naar meer eigen ruimte zou verlangen, maar dat heb ik totaal niet. Als je je instelt op het gebrek aan ruimte en comfort is het één groot avontuur. ’s Ochtends word je wakker van het geluid van de futen en meerkoeten en komen de zwanen je begroeten.

Het voelt zo goed dat we ervan dromen om helemaal aan boord te gaan wonen, maar dan in een grotere en zeewaardige boot. Dan zouden we ook in het buitenland kunnen wonen en werken. Overigens vergeten mensen weleens dat we hier ook aan het werk zijn. Zo’n veranderende omgeving is juist goed voor je creativiteit.

Eigenaar

Freerk Lap (28), live videotrainer

Bootmerk en -type

Wibo 830

Gebouwd bij

Van de Stadt, 1972

Motor

Volvo Penta MD2 14pk

Geschatte waarde

6000 euro

Mooiste reis

„Huidige reis.”

Toekomstplannen

„Europese kusten.”